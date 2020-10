De nouveaux Macs repérés dans macOS Big Sur

Apple prépare la commercialisation de nouveaux Macs et les signes se multiplient. Aujourd'hui, de nouvelles références de Macs ont été repérées dans la dernière version bêta de macOS Big Sur, plus spécifiquement au sein de la version 11.0.1 parue un peu plus tôt cette semaine. Trois nouveaux fichiers ont fait leur apparition : "MacHardwareTypes-2020f.bundle", "MacHardwareTypes-2020g.bundle" et "MacHardwareTypes-2020h.bundle", le premier étant également présent sur la dixième version bêta de macOS 11.0 mais n'ayant pas été repéré jusqu'ici.

Capture par 9To5Mac

Ces fichiers sont totalement vides et ils ne nous donneront donc pas d'indications sur les nouveaux Macs qui s'apprêtent à être pris en charge par macOS Big Sur. Ils nous confirment en tout cas que plusieurs nouveautés sont dans les tuyaux pour un lancement prochain. Après l'apparition d'un mystérieux Mac dans la base de données du Bluetooth Launch Studio il y a deux jours, Apple a convié les développeurs à des sessions de travail pour adapter leurs applications à l'arrivée des premiers Macs équipés de puces ARM conçues en interne, dont la commercialisation a été promise avant la fin de l'année. Plusieurs références de nouveaux Macs ont également été repérées en Russie il y a deux semaines.Apple devrait organiser sa dernière conférence de l'année pour nous présenter l'avenir du Mac et donner le coup d'envoi de macOS Big Sur dans le courant du mois de novembre. Les rumeurs au sujet des premiers Macs équipés d'une puce ARM sont aussi nombreuses que variées : il a notamment été question d'un MacBook Pro 13,3" d'un MacBook Air et même d'un tout nouveau modèle d'iMac doté d'un écran de 24" aux marges réduites, macOS Big Sur faisant d'ailleurs référence à une prise en charge de Face ID . La sortie d'un Mac mini n'est également pas impossible.La seule quasi certitude concerne en réalité les modèles les plus puissants : le MacBook Pro 16", l'iMac et le Mac Pro devraient conserver des processeurs Intel dans un premier temps. Ce qui n'empêchera pas Apple de les mettre à jour : le MacBook Pro 16" de 2020 a d'ailleurs été mentionné par erreur par Apple au sein d'une mise à jour logicielle cette semaine.