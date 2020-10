Le pack de services Apple One est disponible !

Le pack de services Apple One, officiellement présenté en septembre dernier , est maintenant disponible ! Cette nouvelle offre vous permet d'accéder à quatre abonnements en faisant des économies par rapport aux tarifs individuels de ces derniers. En France, il y a deux formules possibles, les deux permettant d'accéder à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ainsi qu'à un certain volume de données sur d'iCloud. Pour 14,95 € par mois, la formule individuelle inclut 50 Go de données sur iCloud, et cela correspond à 6 € d'économies mensuelles par rapport au coût des abonnements pris séparément. Pour 19,95 € par mois, la formule familiale fait passer les données d'iCloud à 200 Go et il est possible de partager les quatre services avec cinq autres personnes de sa famille. Les économies sont alors de 8 € par mois.Pour souscrire à Apple One, cela se passe dans la même interface que vos abonnements habituels. Sur l'iPhone, rendez-vous dans l'application Réglages, puis sur votre identifiant. Cliquez ensuite sur Abonnements : l'option "Obtenir Apple One" devrait alors apparaître au-dessus de vos abonnements en cours. Notez qu'Apple inclut une période d'essai gratuite d'un mois pour les services auxquels vous n'êtes pas déjà abonné. Si la quantité de stockage proposée sur iCloud avec la formule choisie ne vous suffit pas, vous pouvez obtenir plus d'espace en souscrivant à un forfait iCloud supplémentaire (0,99 € pour 50 Go, 2,99 € pour 200 Go ou 9,99 € pour 2 To) qui complétera le forfait déjà inclus dans Apple One. Attention, votre éventuel abonnement iCloud existant n'est pas supprimé à la souscription d'Apple One ; il reste actif en complément si vous ne le désactivez pas manuellement.Un troisième niveau d'abonnement, surnommé "Premier", inclut 2 To de stockage sur iCloud ainsi que Apple News+ et Apple Fitness+ , le service de cours de sports en vidéos d'Apple qui sera lancé d'ici la fin d'année. Il n'est cependant pas disponible en France et restera réservé aux aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Australie et au Canada pour le moment.