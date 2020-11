Certains Apple Stores rouvrent déjà leurs portes

Après avoir baissé leur rideau en catastrophe suite à la mise en place du second confinement, les Apple Stores français s'adaptent au plus vite pour pouvoir rouvrir en toute sécurité et assurer un minimum de services. Les boutiques d'Apple bénéficient en effet d'une dérogation, ces dernières fournissant des réparations et la vente de produits indispensables pour le télétravail. Aujourd'hui, les boutiques ouvertes sont toutes en région parisienne : Opéra, Marché Saint-Germain, Rosny 2, Champs-Élysées, Vélizy 2 et Les Quatre Temps. Carré Sénart vient d'annoncer sa réouverture dès 13h ce lundi. Attention, la prise de rendez-vous reste obligatoire.Selon nos confrères de MacGeneration , Apple va temporairement transformer certaines de ses boutiques en Apple Store Express, ou « Store Front », où une structure sera montée à l'avant du magasin avec des guichets pour pouvoir servir les clients sans qu'il y ait de contact avec les employés. Apple avait déjà testé cet aménagement aux États-Unis en septembre. Les différentes boutiques devraient adopter cette configuration d'ici le 16 novembre, sauf celles de Dijon, Marseille ainsi que Part-Dieu à Lyon. Les magasins de Parly 2 et Val d'Europe devraient quant à eux rester fermés. Du côté des Apple Premium Resellers , la plupart des revendeurs et centres de services agréés devraient rester ouverts.