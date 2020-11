iPhone 12 : Apple complique les réparations des caméras

Avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, il semblerait qu'Apple ait mis un nouveau bâton dans les roues des réparateurs indépendants. D'abord repéré par Hugh Jeffreys et confirmé par iFixit , le changement concerne les appareils photos : il n'est plus possible de les échanger sans utiliser les outils propriétaires d'Apple pour vérifier leur authenticité. Hugh Jeffreys et iFixit ont tout simplement tenté d'échanger les modules d'appareils photos entre deux modèles d'iPhone 12, et ils constaté que le comportement des caméras devenait d'abord très erratique, avant qu'il ne soit plus du tout possible de prendre des photos.Apple s'est à de multiples reprises opposée au droit à la réparation , mettant régulièrement en avant la problématique de la sécurité. Mais si on comprend aisément qu'Apple prenne des précautions avec les composants les plus sensibles, comme les modules d'identification biométrique ou la batterie, les appareils photos n'entrent a priori pas dans cette catégorie. Apple semble donc avoir verrouillé toute possibilité de réparation pour les appareils photos de l'iPhone 12, obligeant les utilisateurs à passer par son SAV ou son réseau de réparateurs agréés pour toute intervention sur ces modules.