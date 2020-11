L'app Apple TV lancée sur Xbox le 10 novembre

L'application Apple TV sera disponible sur Xbox à l'occasion de la sortie des nouvelles consoles de Microsoft, les Xbox Series X et Series S, le 10 novembre. Microsoft vient de l'annoncer par le biais d'un communiqué de presse . L'application sera également proposée aux utilisateurs de la Xbox One le même jour. La Xbox permettra donc de regarder les films et séries télévisées d'Apple, ainsi que les chaînes et les contenus achetés.Microsoft sera vite rejoint par Sony , qui lancera à son tour l'application Apple TV sur les PlayStation 4 et 5 le 12 novembre. Quitte à perdre des ventes d'Apple TV, Apple a besoin de ces partenariats pour promouvoir son service de streaming par abonnement qui est bien plus stratégique à long terme. Le déploiement est timide, mais Apple propose également son application sur certains téléviseurs haut de gamme récents chez Samsung, Sony et LG, ainsi que les boîtiers de Roku et Amazon Fire TV.