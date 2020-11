Apple Event : mise à jour des MacBook Air et MacBook Pro ?

C'est avec le MacBook Air et le MacBook Pro qu'Apple attaquerait sa transition vers les puces ARM lors de l'Apple Event organisé la semaine prochaine. C'est ce qu'annonce Mark Gurman, journaliste de Bloomberg toujours bien informé, qui précise que le design des nouvelles machines serait pratiquement identique à celui des modèles actuels. Les deux modèles 13,3" seraient déjà à un stade avancé de la production, alors que le MacBook Pro 16" demanderait encore un peu d'attente et pourrait donc présenter des délais plus importants. Mark Gurman avance sans surprise que les processeurs utilisés seraient des déclinaisons de la puce Apple A14 déjà utilisée sur l'iPhone 12 et l'iPad Air 4.Qu'Apple entame sa transition avec le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3" nous semble parfaitement logique : ce sont les ordinateurs portables qui ont le plus à bénéficier des économies d'énergie des puces ARM, et ce sont également les ordinateurs portables les moins puissants de la gamme.Pour ce qui est du MacBook Pro 16", l'annonce de Mark Gurman nous parait très surprenante : on imagine en effet difficilement un dérivé de la puce Apple A14 s'attaquer aux processeurs octocoeurs d'Intel, et Apple a déjà prévenu que les Macs ARM ne prendraient pas en charge les GPU de marques tierces. En clair, une sortie du MacBook Pro 16" version Apple Silicon signifierait qu'Apple serait prête à sortir une carte graphique dédiée, et aucune rumeur n'attendait cela avant l'année prochaine . Plus raisonnablement, il est possible que Mark Gurman se soit mélangé les pinceaux et qu'il y ait bien une mise à jour du MacBook Pro 16" au programme, mais toujours avec des processeurs Intel : le MacBook Pro 16" de 2020 a d'ailleurs déjà été repéré dans une mise à jour de Boot Camp, un logiciel qui est uniquement pris en charge sur l'architecture d'Intel... Réponse la semaine prochaine !