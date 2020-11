Apple Silicon : les Macs de bureau pas avant 2021 ?

Apple profiterait de son événement spécial « One More Thing » organisé la semaine prochaine pour présenter une nouvelle gamme d'ordinateurs portables... et seulement d'ordinateurs portables. Selon Mark Gurman, sur Bloomberg , Apple ne serait pas encore prête à dévoiler de nouvelles gammes d'ordinateurs de bureau. Même l'iMac, qui a fait l'objet de tant de rumeurs ces derniers mois avec sa refonte tant attendue, ne serait pas au programme.Mark Gurman ne donne pas beaucoup de détails sur l'iMac, en dehors du fait que les ingénieurs de Cupertino prépareraient une refonte du design. De nombreuses rumeurs, notamment de Ming-Chi Kuo , évoquaient en effet un design beaucoup plus compact qui permettrait à Apple de loger un écran d'une diagonale de 24" dans le modèle d'entrée de gamme. Ming-Chi Kuo affirmait en revanche bien que l'iMac ferait partie de la première vague d'ordinateurs à basculer sur les puces Apple Silicon...Le journaliste de Bloomberg évoque en revanche un nouveau type de Mac Pro qui ressemblerait au modèle actuel mais qui serait deux fois plus petit. Mark Gurman ne sait pas s'il s'agirait d'une refonte du modèle actuel, ou une sorte de "Mac Pro mini" qui ferait le lien entre le Mac Pro actuel et le Mac mini. Le premier Mac mini ARM, justement, ne serait pas encore tout à fait prêt, même si c'est précisément ce modèle qui a été utilisé pour que les développeurs puissent se préparer à la transition.Lors de la présentation du projet Apple Silicon en juin dernier, Apple a prévenu que la transition du Mac vers l'architecture ARM se ferait sur une période de deux ans : il ne faut donc clairement pas s'étonner si seules quelques configurations sont au programme dès la fin de cette année 2020. L'absence de l'iMac aurait en revanche un aspect symbolique. Même si le tout-en-un d'Apple se vend désormais dans des quantités anecdotiques face au MacBook Air et au MacBook Pro, c'est un ordinateur historique, porte-étendard d'une marque qu'il a fortement contribué à sauver en 1998. Même sans disponibilité immédiate, un petit aperçu ne serait pas de refus...