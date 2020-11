Le porte-cartes MagSafe, la fausse bonne idée ?

Le porte-cartes en cuir MagSafe pour l'iPhone 12 commence à arriver dans certaines boutiques d'Apple. Alors qu'il y a toujours plusieurs semaines d'attente pour une commande en ligne sur l'Apple Store , il est désormais possible de retirer l'accessoire dans les rares Apple Stores physiques ouverts pendant cette période si particulière. C'est le cas de quelques échoppes parisiennes , et c'est aussi le cas aux États-Unis où nos confrères de MacRumors ont pu mettre la main sur un exemplaire et nous proposent un rapide test en vidéo aujourd'hui.Les images filmées par MacRumors sont très instructives. On peut voir que le porte-cartes magnétique, qui peut accueillir un maximum de trois cartes, nécessite d'être retiré de l'iPhone pour que l'utilisateur puisse faire glisser les cartes hors de leur emplacement grâce à un trou situé à l'arrière de l'accessoire. Une manipulation assez laborieuse visiblement, nos confrères allant jusqu'à conseiller de placer les cartes bancaires à l'envers afin de mettre à profit les numéros en relief pour avoir une meilleure prise sur les cartes. Et surtout, on peut voir que l'aimantation de MagSafe est largement insuffisante pour offrir le niveau de sécurité nécessaire à un tel accessoire : s'il n'est pas fermement tenu avec l'iPhone au moment où il est glissé dans une poche, le porte-cartes peut se détacher et tomber. À l'inverse, il a tendance à rester dans la poche lors que l'iPhone est ressorti...À moins d'une utilisation dans un sac à main, ce porte-cartes semble poser plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. On sent qu'Apple voulait donner un exemple de ce qu'il était possible de faire avec son nouvel écosystème MagSafe , mais sans se soucier outre mesure du côté pratique et des risques que pourrait poser un tel accessoire. Le porte-cartes MagSafe coûte tout de même 65 € sur l'Apple Store , et de nombreux étuis pour iPhone remplissent la même fonction tout en permettant de protéger le téléphone. Certes, ils ne sont pas forcément réalisés...