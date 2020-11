Le chargeur MagSafe Duo obtient sa certification

C'est l'une des nouveautés phare de l'iPhone 12 : Apple a intégré des aimants au dos de l'iPhone et un nouveau chargeur magnétique appelé MagSafe est proposé en option. Vendu 45 € sur l'Apple Store , le chargeur MagSafe pour iPhone pourra être concurrencé par les fabricants tiers, et Apple ne se contentera d'ailleurs pas d'un seul modèle : une seconde édition appelée MagSafe Duo sera proposée. Ce modèle sera pliable et permettra de recharger simultanément l'iPhone et l'Apple Watch.Bien qu'Apple ait montré ce à quoi ce chargeur ressemblerait à l'occasion de la présentation de l'iPhone 12, aucun détail n'a été donné sur le tarif ou la date de commercialisation. Un enregistrement auprès d'un organisme officiel de Corée du Sud nous indique que l'attente ne devrait pas être bien longue : Apple vient en effet d'obtenir l'autorisation de commercialisation pour ce modèle alternatif.Bien sûr, ce type d'autorisation est souvent demandé avec une certaine avance : le lancement pourrait avoir lieu dans quelques jours... ou dans plusieurs semaines. C'est en tout cas le dernier stade avant le lancement d'un nouveau produit, et on peut donc être à peu près sûr que le chargeur MagSafe Duo n'aura pas le même destin que le chargeur AirPower, annoncé avec un peu trop d'avance et finalement abandonné par Apple.