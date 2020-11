Covid-19 : les Apple Stores referment leurs portes

Apple avait tout prévu pour la sécurité de ses clients : en mettant en place des guichets (surnommés « Store Front » en interne) barrant l'entrée de ses boutiques, il était possible de rouvrir en toute sécurité et sept Apple Stores avaient déjà pu accueillir des visiteurs après la mise en place du second confinement. Cette stratégie, qui devait initialement être étendue à la quasi totalité des magasins de la marque, est finalement tombée à l'eau : tous les Apple Stores de France fermeront dès ce mercredi soir pour une durée indéterminée.La nouvelle, déjà reflétée sur les fiches horaires du site d'Apple, nous a été confirmée par Pomme UNSA , un des syndicats du personnel de l'entreprise qui évoque une. On devine entre les lignes que la sécurité des clients était assurée mais que celle des employés était plus problématique. En attendant des jours meilleurs, tout se passera désormais à distance, sur l'Apple Store pour les achats et via l'assistance en ligne pour tout le reste.