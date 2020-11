MagSafe : une recharge plus lente pour l'iPhone 12 mini

La recharge par induction du chargeur MagSafe est plus rapide qu'avec un chargeur sans fil classique : Apple promet en effet une puissance de 15 W alors que celle des chargeurs Qi traditionnels est plafonnée à 7,5 W. Dans les faits, MagSafe permet d'aller un tiers plus vite qu'un chargeur sans fil classique, mais il lui faut tout de même une heure de plus qu'avec un câble Lightning vers USB-C pour obtenir une charge complète. On ne choisit donc pas cette technologie pour sa vitesse, mais plus pour son aspect pratique.Dans un document de support qui vient d'être mis à jour dans sa version américaine, Apple nous informe d'ailleurs d'une petite particularité concernant l'iPhone 12 mini, le nouveau petit modèle de smartphone pommé qui sera lancé en précommande ce vendredi : sa recharge avec MagSafe sera limitée à 12 W et sera donc un peu moins performante que sur l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max.Apple ne donne pas d'explication sur les raisons techniques de cette limitation ; un compromis a sans doute dû être fait par rapport à la taille très compacte de l'iPhone 12 mini, Apple précisant d'ailleurs que la vitesse de charge peut varier selon les conditions thermiques. Ceci n'a en tout cas aucun impact sur la vitesse de la recharge filaire, via un câble Lightning vers USB-C, qui restera la meilleure solution pour gagner rapidement en batterie.