iPhone 12 : les coques en cuir se dévoilent en avance

Pour le lancement de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, les deux modèles partageant une diagonale d'écran commune de 6,1", Apple a lancé deux modèles de coques, en silicone coloré ( 55 € ) ou transparent ( 55 € ). Un troisième modèle sera lancé ce vendredi 6 novembre à l'occasion du lancement des précommandes de l'iPhone 12 mini (5,4") et de l'iPhone 12 Pro Max (6,7"), et il s'agira d'une déclinaison un peu plus haut de gamme réalisée en cuir.Avec un peu d'avance, le site allemand Macerkopf a partagé une vidéo de ces coques dans leurs trois tailles et dans deux coloris, noir et marron. On peut retrouver un design extrêmement similaire aux anciens modèles, avec des boutons métalliques, mais avec l'emplacement circulaire pour les aimants de MagSafe et une protection renforcée pour le bas de l'appareil.On ne connaît pas encore le prix de ces modèles de coques en cuir, qui devraient logiquement être vendus un peu plus cher que les modèles en silicone. Notez qu'un étui en cuir avec une petite fenêtre permettant de voir l'heure sera également commercialisé par Apple, mais aucun tarif et aucune date de lancement n'ont été précisés pour le moment.