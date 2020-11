L'iPhone 5C maintenant considéré comme vintage par Apple

C'était il y a sept ans, le 10 septembre 2013 : pour accompagner l'iPhone 5S, Apple créait un deuxième modèle reprenant la plupart des composants de l'iPhone 5 mais dans un châssis en plastique coloré. L'iPhone 5C est maintenant loin derrière nous, et Apple vient de l'ajouter à sa liste des produits anciens et obsolètes , plus spécifiquement dans la catégorie « vintage ». Concrètement, cette mesure se traduit par l'arrêt de l'approvisionnement des réparateurs agréés et du SAV d'Apple en pièces nécessaires à la réparation de ce modèle.Il sera pendant un temps toujours possible d'obtenir une réparation, mais uniquement dans la limite des pièces encore disponibles. Quoi qu'il en soit, le grand âge de l'iPhone 5C rend peu pertinente toute intervention en cas de panne, en dehors peut-être d'un changement de batterie. Il vaut dans la plupart des cas mieux investir dans un modèle plus récent, quitte à basculer sur le marché de l'occasion en cas de budget trop serré.