iPhone 12 et 12 Pro : un écran matériellement identique ?

Il y a très peu de différences entre l'écran de l'iPhone 12 et celui de l'iPhone 12 Pro. D'une diagonale de 6,1", de technologie OLED et d'une définition de 2 532 x 1 170 pixels (460 ppp), ils sont tous les deux dénommés Super Retina XDR par Apple. Une seule nuance permet de les distinguer : pour un affichage standard (non HDR), l'iPhone 12 Pro est capable d'une luminosité de 800 nits alors que l'iPhone 12 classique se contente de 625 nits.S'intéressant à la question, les réparateurs de REWA LAB ont tenté d'intervertir les écrans de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. L'opération a fonctionné au-delà de leurs espérances : non seulement les écrans étaient parfaitement fonctionnels sur l'iPhone auquel ils n'appartenaient pas (en dehors de la désactivation de Face ID pour des raisons de sécurité), mais ils fonctionnaient également à la luminosité correspondant à leur nouvel hôte. Sur l'iPhone 12, l'écran de l'iPhone 12 Pro a ainsi été mesuré à 618 nits. Et sur l'iPhone 12 Pro, l'écran de l'iPhone 12 est miraculeusement monté à 809 nits !Il est donc possible qu'il s'agisse tout simplement d'un seul et même modèle d'écran, dont la luminosité est limitée de manière logicielle par iOS ou de manière matérielle par la carte mère de l'iPhone 12. Au-delà de l'aspect marketing, nos confrères de iGen proposent une explication intéressante : et si cette inhabituelle pratique était une astuce d'Apple pour écouler des écrans qui rencontreraient des difficultés à passer les tests de qualité sur ce point précis ? C'est une pratique courante dans le monde des processeurs — la puce Apple A12Z en est un bon exemple et Intel est coutumier du fait — mais ce serait donc inédit en ce qui concerne les écrans utilisés par Apple.