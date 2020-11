Un écran mini-LED sur l'iPad Pro au 1er trimestre 2021 ?

C'est bien en tout début d'année prochaine, comme annoncé par de multiples rumeurs , qu'Apple renouvellerait sa gamme d'iPad Pro, affirme Korea IT News . C'est en effet d'ici-là que le fabricant coréen LG fournirait à Apple les dalles Mini-LED nécessaires à l'élaboration de ses nouveaux modèles — la chaîne de fabrication des écrans serait déjà en place. Apple aurait prévu de lancer de multiples produits équipés d'écrans Mini-LED l'année prochaine, dont le MacBook Pro. Du côté des tablettes d'Apple, l'iPad mini pourrait également être candidat en cas de montée en gamme Les dalles Mini-LED ont de multiples avantages. Elles permettent notamment de gagner en finesse et de réaliser des économies d'énergie, tout en reprenant un des avantages majeurs des écrans OLED : la possibilité d'afficher des noirs absolus. L'écran en lui-même est toujours de technologie LCD, mais le système de rétroéclairage est basé sur un quadrillage de zones pouvant être individuellement désactivées.Le passage au Mini-LED devrait être un argument de vente majeur pour l'iPad Pro de 2021, mais il ne devrait pas être le seul. Deux autres évolutions de toute première importance concerneront le passage à la 5G pour les modèles cellulaires ainsi que l'adoption de la puce Apple A14X, déclinaison aux stéroïdes de la puce Apple A14 de l'iPhone 12 et de l'iPad Air 4. La puissance de la tablette haut de gamme d'Apple devrait alors s'envoler.