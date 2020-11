Concept : une batterie externe MagSafe pour l'iPhone 12

Cela finira bien par arriver mais en attendant de pouvoir mettre la main dessus, c'est le designer Parker Ortolani qui nous propose un concept de ce à quoi une batterie externe compatible MagSafe pourrait ressembler. C'est un peu comme le porte-cartes MagSafe, mais les cartes sont remplacées par une cellule capable d'alimenter l'iPhone. Simple, efficace, et bien plus utile qu'un porte-cartes dont le risque de perte est bien trop important Contrairement au porte-cartes qui doit être retiré pour la recharge sans fil de l'iPhone, la batterie pourrait d'ailleurs faire d'une pierre deux coups et être elle-même compatible avec le chargeur MagSafe. Il serait ainsi possible de recharger la batterie externe et l'iPhone simultanément.Apple n'a pas encore présenté tous ses accessoires compatibles MagSafe. Dans un document officiel publié la semaine dernière, on apprenait par exemple qu'Apple a dans ses cartons un accessoire MagSafe pouvant être rechargé... par l'iPhone. La recharge inversée serait donc dans les tuyaux, ouvrant la porte à de nouveaux usages.