Les Macs ARM arrivent en grand nombre

Les premiers Macs dotés de puces Apple Silicon arrivent et Apple ne s'en cache pas : l'invitation à l'Apple Event de mardi prochain a été publiée sur le site d'Apple consacré aux développeurs , ce qui n'arrive normalement que pour la WWDC. C'est justement à la WWDC en juin dernier qu'Apple avait officialisé son projet Apple Silicon , promettant alors la commercialisation des premiers modèles avant la fin de l'année.C'est donc la semaine prochaine que les premiers ordinateurs seront présentés, et Mark Gurman nous prévenait cette semaine qu'il fallait nous attendre à ce qu'Apple commence par une révision des ordinateurs portables . Aujourd'hui, le Nikkei nous communique un chiffre intéressant : Apple aurait demandé à ses sous-traitants de produire 2,5 millions de ces nouveaux modèles de portables d'ici le mois de février 2021.C'est un chiffre conséquent, représentant 20% du total de la production de l'année dernière sur l'équivalent d'un trimestre. Si cette source est correcte, il est difficile d'imaginer que les MacBook Air et MacBook Pro 13,3" équipés de puces Intel soient maintenus au catalogue suite à la sortie des versions Apple Silicon. Il reste un gros doute sur la capacité d'Apple à remplacer avantageusement le MacBook Pro 16" avec une puce ARM maison, mais pour les petits modèles, la messe semble dite.