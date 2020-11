Une pénurie de composants pour l'iPhone 12 ?

Les nouveaux modèles d'iPhone rencontreraient un succès plus important qu'anticipé par Apple et les délais s'allongent. Sur l'Apple Store , certains modèles demandent aujourd'hui jusqu'à trois semaines d'attente. C'est un schéma assez classique, Apple rencontrant traditionnellement une très forte demande au moment du lancement d'une nouvelle gamme. Mais cette année est différente : avec les retards pris à cause de l'épidémie de Covid-19, les nouveaux iPhone sont lancés bien plus tard que d'habitude et les fêtes de Noël sont proches.Trop proches pour Apple qui fait tout son possible pour augmenter la cadence de production : pas question qu'une vente réalisée au début du mois de décembre n'arrive finalement pas sous le sapin ! Selon Bloomberg , il ne s'agirait pas d'un problème de main d'oeuvre mais d'approvisionnement : plus spécifiquement, Apple aurait du mal à se procurer certains composants relatifs à la gestion de l'alimentation au sein de l'iPhone.

Centre de distribution d’Apple à Carlisle, en Pennsylvanie

Mise à jour 14:13 :

Selon le Nikkei, Apple réallouerait temporairement à l'iPhone 12 Pro certains composants initialement destinés à l'iPad Pro, dont le scanner LiDAR, ce qui pourrait expliquer les importants délais sur la tablette haut de gamme d'Apple.

Entre les précédentes perturbations dues à la crise sanitaire et la hausse de demande suite aux multiples reconfinements, l'industrie des semi-conducteurs serait particulièrement tendue en ce moment. Les tensions commencent d'ailleurs à affecter d'autres produits d'Apple : il y a aujourd'hui quelques semaines d'attente sur la plupart des modèles d'iPad ainsi que sur certains ordinateurs portables pommés. Si vous avez des achats à réaliser dans les prochaines semaines, ne vous y prenez donc pas au dernier moment...