L'iPhone 12 mini, 12 Pro Max et le HomePod mini en précommande ce vendredi

C'est ce vendredi 6 novembre à 14 heures qu'Apple lancera les précommandes de trois produits présentés lors de sa dernière conférence : l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max ainsi que le HomePod mini . L'iPhone 12 mini, déclinaison plus petite de l'iPhone 12 avec un écran d'une diagonale de 5,4" au lieu de 6,1", sera proposé à 809 € (64 Go), 859 € (128 Go) ou 979 € (256 Go). L'iPhone 12 Pro Max, le plus grand modèle avec sa dalle de 6,7", sera commercialisé à 1 259 € (128 Go), 1 379 € (256 Go) ou 1 609 € (512 Go). Apple devrait également profiter de l'occasion pour lancer son étui en cuir . Enfin, le HomePod mini sera au tarif unique de 99 €.Une fois les précommandes lancées, il faudra attendre une semaine pour mettre la main sur les deux modèles d'iPhone, qui seront officiellement disponibles le vendredi 13 novembre. Pour le HomePod mini, il faudra attendre quelques jours de plus avec une disponibilité prévue le lundi 16 novembre. Comme pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, qui sont disponibles depuis deux semaines , vous ne devrez pas trainer si vous comptez mettre rapidement la main sur votre exemplaire : pour les deux premiers modèles, les stocks ont été très tendus et les délais se sont rapidement envolés.