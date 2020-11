Apple Watch : watchOS 7.1 est disponible

Utilisateurs d'Apple Watch, une petite mise à jour logicielle est disponible pour votre montre ce soir : il s'agit de la version 7.1 de watchOS. Cette nouvelle version apporte assez peu de nouvelles fonctionnalités. En dehors de la mise en place d'une nouvelle alerte pour prévenir lorsque le niveau sonore des écouteurs est trop élevé, watchOS 7.1 active l'app ECG et les notifications d'arythmie en Corée du Sud ainsi qu'en Russie. Pour le reste, il s'agit uniquement de corrections de bugs, dont un problème qui empêchait le déverrouillage du Mac avec l'Apple Watch ou un autre qui conduisait l'Apple Watch Series 6 à garder un écran noir lorsque son utilisateur levait le poignet.Pour installer watchOS 7.1 sur votre Apple Watch, vous devez l'application Apple Watch sur votre iPhone puis vous rendre dans l'onglet Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Attention, les deux appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour le lancement de la mise à jour, et Apple exige également que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie. L'Apple Watch doit aussi rester sur son chargeur le temps que la mise à jour se termine.