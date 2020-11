Précommandes : l'Apple Store fermé, top départ à 14h

Deux semaines après la sortie de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro , Apple va lancer les précommandes de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 Pro Max cet après-midi à 14 heures précises. Apple vient de fermer les portes de l'Apple Store en ligne pour le mettre à jour, et donne rendez-vous en début d'après-midi pour les premières commandes. Les deux modèles seront officiellement disponibles le vendredi 13 novembre. L'iPhone 12 mini coûtera 809 € (64 Go), 859 € (128 Go) ou 979 € (256 Go). L'iPhone 12 Pro Max, lui, sera vendu 1 259 € (128 Go), 1 379 € (256 Go) ou 1 609 € (512 Go).C'est également cet après-midi qu'Apple lancera les précommandes du HomePod mini , avec un tarif de 99 €. Pour son lancement effectif, il faudra attendre quelques jours de plus avec de premières livraisons prévues le lundi 16 novembre.