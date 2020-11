Premiers aperçus des iPhone 12 mini et 12 Pro Max

C'est ce vendredi à 14 heures qu'Apple lancera les précommandes de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 Pro Max. Deux semaines après la sortie de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro , tous les deux équipés d'un écran d'une diagonale de 6,1", c'est donc au tour des petit (5,4") et très grand (6,7") modèles d'être proposés au public, avec de premières livraisons prévues vendredi prochain. Pour donner une meilleure idée des tailles de ces nouveaux modèles, Apple a convié quelques journalistes, dont The Verge CNET et TechCrunch pour une prise en mains en avant-première. Pas de test pour le moment, il s'agit simplement d'un premier aperçu pour patienter jusqu'à l'arrivée de ces nouveaux modèles :Apple a fermé les portes de l'Apple Store en ligne tôt ce matin pour mettre en place les précommandes de ces deux nouveaux modèles, en plus de celles du HomePod mini. Si vous souhaitez opter pour l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 12 Pro Max et comptez le recevoir dès le jour de sa sortie, nous vous conseillons d'être assez réactif : les délais de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro se sont rapidement envolés quelques heures après le lancement de leurs précommandes il y a trois semaines.