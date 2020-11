Le HomePod mini disponible en précommande

Un peu plus de trois semaines après sa présentation , le HomePod mini est disponible à la précommande ! Les premières livraisons de la petite enceinte connectée d'Apple sont prévues pour le lundi 16 novembre, trois jours après l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max dont les précommandes sont également lancées aujourd'hui Le HomePod mini est moins puissant mais aussi beaucoup moins cher que le HomePod classique, à 99 € au lieu de 329 €. Vous pouvez le retrouver sur l'Apple Store et il devrait rapidement arriver chez les revendeurs . Attention, on ne sait pas si Apple a constitué des stocks importants en prévision de ce lancement ; en cas de succès, il est possible que les délais avant expédition augmentent rapidement.