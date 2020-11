Le chargeur double MagSafe coûtera 149 € !

Apple a profité du lancement des précommandes de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 Pro Max pour référencer le chargeur MagSafe double sur l'Apple Store . Il n'est pas encore disponible à la commande, Apple se contenant d'indiquer un vague. En revanche, on apprend son prix qui n'avait pas été communiqué jusqu'ici. Attention, ça fait mal : alors que le chargeur MagSafe simple est à 45 € et celui de l'Apple Watch à 35 € , le chargeur double coûtera 149 € ! À ce prix, le câble USB‑C vers Lightning est fourni mais pas l'adaptateur secteur, pour lequel il faut compter un supplément de 25 € Plus de deux fois le prix pour la simple possibilité de regrouper deux accessoires en un seul, voilà une logique mathématique qui risque de rebuter un grand nombre de clients potentiels. L'aspect pratique de ce chargeur pouvant être plié en deux est certes indéniable...