Le support MagSafe pour voiture de Belkin est disponible

Rare accessoire de marque tierce à avoir eu le droit à une citation lors de la présentation officielle de la technologie MagSafe en même temps que l'iPhone 12 il y a un peu plus de trois semaines, le support pour grille d’aération de voiture compatible MagSafe de Belkin vient d'être mis en vente à 39,95 € sur l'Apple Store . Cet accessoire, qui se fixe à la grille d’aération centrale, permet de tenir l'iPhone sans besoin de fixations latérales grâce aux aimants de MagSafe, qui sont suffisamment puissants pour résister aux mouvements du véhicule. La pince rotative permet un affichage en mode portrait ou en mode paysage.Le point fort de cet accessoire peut également devenir son point faible, selon l'usage de la voiture à laquelle il est destiné : la fixation fonctionnant avec les aimants de l'iPhone 12, le support de Belkin est totalement incompatible avec tous les autres modèles de smartphones sur le marché. Notez bien qu'il s'agit d'un support et pas d'un chargeur : MagSafe désigne uniquement le système d'aimantation. Pour recharger l'iPhone avec ce support, il faut lui connecter un câble Lightning non fourni.