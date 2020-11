Un tout nouvel ultra grand-angle sur l'iPhone de 2021 ?

Le jour même du lancement des précommandes de deux nouveaux modèles d'iPhone, Ming-Chi Kuo a une petite indiscrétion à partager sur... les modèles qui sortiront l'année prochaine. Souvent bien renseigné sur les projets d'Apple, le célèbre analyste affirme que les prochains modèles Pro bénéficieraient d'un ultra grand-angle complètement revu, avec une ouverture ƒ/1,8 et un capteur comportant six lentilles avec autofocus, au lieu d'une ouverture ƒ/2,4 et un capteur comportant cinq lentilles avec focus fixe. Cela devrait grandement améliorer la qualité des photos prises avec le zoom inverse 0,5x.Après un an d'exclusivité sur l'iPhone 12s Pro ou 13 Pro, quel que soit son nom, ce nouvel ultra grand-angle serait généralisé à l'ensemble de la gamme en 2022. L'information de Ming-Chi Kuo provient vraisemblablement du sous-traitant d'Apple Largan Precision, qui fournirait une partie des composants nécessaires à ce nouveau module.L'élaboration d'un nouveau modèle d'iPhone se prépare avec de nombreux mois d'avance mais plus une rumeur paraît tôt, plus elle est susceptible de concerner un élément susceptible d'évoluer. Voilà donc un bruit de couloir à prendre avec beaucoup de prudence, même si sa source est généralement fiable.