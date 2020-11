Un aperçu en vidéo du chargeur MagSafe double

En plus du chargeur MagSafe individuel à 45 € , Apple commercialisera à une date qui n'a pas encore été communiquée un chargeur MagSafe double, pliable en deux avec un emplacement pour l'Apple Watch. Ce chargeur alternatif a été référencé sur l'Apple Store la semaine dernière, et il coûtera 149 € . Un tarif assez démesuré par rapport au prix des deux accessoires individuels qu'il remplace (le chargeur de l'Apple Watch coûte 35 € ), mais certains utilisateurs trouveront un avantage dans ce chargeur double plus pratique pour le transport.En attendant d'en savoir plus sur la date de commercialisation, une vidéo de prise en main a été publiée par DailyUse OS sur YouTube . On peut y découvrir son fonctionnement sous toutes ses coutures.Attention, ce chargeur MagSafe double est fourni avec un câble USB‑C vers Lightning mais pas avec l'adaptateur secteur, qui est en supplément à 25 € . Vous n'avez en revanche pas forcément besoin du modèle 20 W sorti cette année. Le chargeur MagSafe individuel est en tout cas parfaitement capable de fonctionner avec un chargeur de 18 W, ou un chargeur bien plus puissant d'un Mac, et il est également possible de le brancher directement au Mac. Vous pouvez retrouver tous les détails dans notre test de l'iPhone 12