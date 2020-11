HomePod mini : les délais s'envolent

Les précommandes du HomePod mini ont été lancées vendredi dernier et alors que les premières livraisons de la petite enceinte connectée auront lieu à partir du lundi 16 novembre, les délais ont rapidement explosé pour les personnes n'ayant pas commandé leur exemplaire dès l'ouverture des précommandes. Désormais, la commande d'un modèle blanc sur l'Apple Store vous emmène entre le 24 novembre et le 1er décembre. Et pour le modèle noir, Apple affiche une fenêtre de livraison entre le 15 et le 22 décembre ! Si Apple n'améliore pas rapidement sa production, il ne sera bientôt plus possible d'obtenir un HomePod mini noir avant Noël...Il n'est d'ailleurs pas question de tenter votre chance dans les Apple Stores physiques : ces derniers sont actuellement fermés . Si vous voulez essayer de gagner du temps sur votre commande, vous pouvez essayer de passer par un revendeur. Vous pouvez retrouver le HomePod chez Boulanger ( blanc noir ), la Fnac ( blanc noir ) ou encore Darty ( blanc noir ).