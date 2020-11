iPhone 12 mini : des retours positifs sauf pour l'autonomie

Quelques jours après le lancement des précommandes , l'iPhone 12 mini fait l'objet des premiers retours de la presse américaine, qui a pu le tester avec un peu d'avance (il ne sera officiellement disponible que vendredi). Les avis sont globalement bons et surtout sans surprise : oui, l'iPhone 12 mini est bien une petite version de l'iPhone 12, avec les mêmes appareils photos, la même puissance, la même qualité d'écran... Il y a un seul compromis majeur : l'autonomie, qui est en net retrait par rapport aux grands modèles.Pour caler tous les composants de l'iPhone 12 dans une version plus petite, il a en effet fallu faire un compromis quelque part : la batterie est plus petite et cela s'en ressent de manière claire dans les tests de nos confrères. Sans forcément parler de catastrophe, ils avertissent : c'est léger et c'est parfois insuffisant pour tenir une journée complète en cas d'usage un peu plus intensif que d'habitude. Vous pouvez retrouver les tests de The Verge Wired ou encore Pocket Lint Une fois avoir constaté qu'il n'y avait pas grand chose de différent que sur l'iPhone 12 classique, les tests se focalisent surtout sur l'aspect pratique de ce petit format : c'est petit, ça rentre aisément dans la poche et c'est parfaitement maniable à une seule main (même l'accès au centre de contrôle en haut à droite de l'écran). Évidemment, l'écran plus petit fait que le clavier est moins confortable que sur les modèles de grande taille. Et bien sûr, l'écran est moins immersif. Mais est-ce vraiment le sujet ?En dehors de l'autonomie qui est donc en retrait, on peut donc fêter le grand retour d'Apple dans le domaine trop oublié des petits téléphones, sans autre réel compromis par rapport à l'iPhone 12 dont vous pouvez retrouver notre test complet . L'iPhone 12 mini coûte 809 € pour 64 Go, 859 € pour 128 Go ou 979 € pour 256 Go de stockage. C'est 100 € de moins que l'iPhone 12, que beaucoup de journalistes conseillent pour son autonomie supérieure mais qui n'apportera pas de fonctionnalité supplémentaire, en dehors de son écran plus grand bien sûr.