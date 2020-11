iPhone 12 Pro Max : les premiers retours de presse

L'iPhone 12 Pro Max est grand. Très grand. S'il y a une chose à retenir des premiers retours de la presse américaine, qui a pu tester le plus grand smartphone jamais produit par Apple quelques jours avant sa sortie officielle, c'est que sa taille est sa principale caractéristique. Il est beaucoup plus grand que l'iPhone 12 Pro (6,1") avec son écran de 6,7", et il est globalement impossible à utiliser à une seule main la plupart du temps. Les différences techniques qui le distinguent de l'iPhone 12 Pro classique sont donc presque secondaires, à moins d'avoir un usage vraiment particulier des appareils photos.Les appareils photos de l'iPhone 12 Pro Max sont en effet différents de ceux de l'iPhone 12 Pro, Apple ayant utilisé des capteurs plus gros capables d'emmagasiner plus de lumière. Le système de stabilisation optique du grand-angle est également amélioré : c'est désormais l'ensemble du capteur qui est stabilisé et non pas la seule lentille. Enfin, le téléobjectif passe à un zoom de 2,5x au lieu de 2x sur l'iPhone 12 Pro classique.Dans quelle mesure ces nouveaux appareils photos sont-ils supérieurs à ceux de l'iPhone 12 Pro ? La différence est assez subtile et certains journalistes ont bien peiné à comparer l'iPhone 12 Pro Max aux autres modèles de la gamme. Dans des situations de bonne luminosité, il n'y a pratiquement aucune différence et il faut attendre le coucher de soleil pour que les améliorations commencent à être perceptibles. L'iPhone 12 Pro Max est capable de clichés un peu plus détaillés, mieux éclairés sans avoir à faire appel au mode nuit... ou moins longtemps. Les images sont plus précises, moins bruitées et moins sensibles aux mouvements, et le nouveau stabilisateur est aussi un bonus en vidéo. C'est mieux, mais pas au point de déconseiller l'achat de l'iPhone 12 Pro classique pour les utilisateurs préférant l'écran de 6,1" à celui de 6,7".Parmi les autres différences, peu nombreuses, on notera surtout le gain en autonomie que permet ce grand modèle, dont la taille gigantesque permet de loger une grande batterie : les testeurs ont été impressionnés par son endurance. En bref, l'iPhone 12 Pro Max est le meilleur smartphone qu'Apple est capable de proposer, mais il ne conviendra qu'aux utilisateurs ayant déjà décidé d'opter pour le plus grand modèle. Il fait mieux en photo et en vidéo, mais pas au point de conseiller l'achat d'un téléphone trop grand pour ses besoins.Vous pouvez retrouver les tests de The Verge CNBC ou encore Wired . Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez également découvrir notre test complet de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro