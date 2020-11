Le porte-clés des AirTags en fuite ?

Apple va-t-elle profiter de la conférence spéciale de ce soir pour enfin officialiser ses AirTags ? Le @choco_bit (Fudge) a publié cette nuit la photo vraisemblablement volée d'un porte-clésavec une lanière en cuir marron. Un porte-clés qui pourrait servir à loger un AirTag servant à géolocaliser son trousseau à tout moment et de le retrouver facilement en cas de perte.Parmi les multiples fuites relatives aux AirTags de ces derniers mois, Apple nous a déjà montré qu'elle avait travaillé sur des porte-clés. On retrouve ainsi plusieurs visuels dans une demande de brevet apparue le mois dernier. Une demande de brevet qui nous confirme d'ailleurs la forme ronde des AirTags (numéroté 300 sur le visuel de droite ci-dessous).Les petits traqueurs d'Apple devraient utiliser la technologie Ultra Wideband (UWB), inaugurée par la puce Apple U1 de l'iPhone 11 l'année dernière, pour une géolocalisation extrêmement précise. Apple a déjà confirmé par erreur l'existence des AirTags et des références au sein d'iOS nous ont déjà donné de multiples détails sur leur fonctionnement. C'est un projet qui est dans les tuyaux depuis longtemps — la première rumeur à ce sujet remonte à avril 2019 — et il est donc temps qu'il aboutisse. Nous serons peut-être fixés dès ce soir !