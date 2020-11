L'iPad Pro désormais livré avec un chargeur USB-C de 20 W ?

Depuis la sortie de l'iPhone 12, Apple a retiré son chargeur USB-C de 18 W de la vente, remplacé par un modèle de 20 W qui est désormais en option . L'iPad Pro est toujours officiellement livré avec un chargeur USB-C de 18 W, mais Apple semble en train d'écouler ses derniers stocks et de passer progressivement au chargeur de 20 W. Plusieurs témoins, par exemple sur Reddit , indiquent avoir reçu un chargeur de 20 W avec leur modèle d'iPad Pro acheté ces derniers jours.Apple n'a pour le moment pas reflété ce changement dans ses fiches techniques, peut-être par prudence en attendant que tous les stocks de modèles livrés avec des chargeurs de 18 W soient écoulés. Il est ainsi possible que vous receviez un chargeur légèrement plus puissant qu'attendu à l'achat d'un iPad Pro, mais ce n'est donc pas encore une certitude.