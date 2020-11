L'app Apple TV est disponible sur Xbox

À l'occasion de la sortie de ses nouveaux modèles de consoles, les Xbox Series S et Series X , Microsoft vient de valider l'application Apple TV pour ces deux modèles ainsi que la Xbox One. L'application ressemble comme deux gouttes d'eau à celle déjà présente sur d'autres plateformes, et permet donc d'accéder aux divers contenus du service de streaming d'Apple ainsi qu'aux films et séries loués ou achetés.

Copie d'écran par Tom Warren

Microsoft sera rapidement rejoint par Sony , qui lancera l'application Apple TV sur les PlayStation 4 et 5 le 12 novembre. Avec ces deux nouveaux partenariats, Apple va pouvoir plus facilement promouvoir son service de streaming, quitte à perdre quelques ventes du boîtier Apple TV en route. Apple continue également de travailler sur ses partenariats avec les fabricants de téléviseurs connectés, et on peut déjà retrouver l'app sur des téléviseurs haut de gamme récents de Samsung, Sony et LG, ainsi que sur les boîtiers de Roku et Amazon Fire TV.