Apple Event : l'Apple Store est fermé !

Dans l'anticipation des annonces de ce soir, Apple vient de fermer les portes de l'Apple Store en ligne . Comme d'habitude, il s'agit pour les développeurs d'Apple de mettre à jour le site pour y ajouter de nouvelles références, et on devrait donc pouvoir découvrir ce soir les premiers Macs avec processeur ARM et pourquoi pas d'autres surprises comme les tant attendus AirTags , les petits traqueurs d'Apple.C'est à 19 heures, heure de Paris, que débutera la conférence « One More Thing » d'Apple. Comme à notre habitude, nous vous proposerons un suivi en direct et en français des annonces. À tout à l'heure !