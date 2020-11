Un écran LTPO et ProMotion sur l'iPhone Pro en 2021 ?

Les successeurs de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max seraient équipés d'un écran LTPO, dont au moins une partie de la production serait assurée par LG, affirme le site coréen The Elec . C'est cette nouveauté, déjà présente au sein de l'Apple Watch, qui permettrait de faire les économies d'énergie nécessaires à la mise en place de la technologie ProMotion et des écrans de 120 Hz permettant d'améliorer la fluidité des animations.C'était une évolution très attendue pour cette année, et Apple avait visiblement des prototypes fonctionnels d'iPhone 12 Pro compatibles avec ProMotion cet été. L'intégration aurait finalement été repoussée à l'année prochaine, sans certitude sur les raisons de cet abandon ; certains évoquent une consommation électrique réduisant trop l'autonomie, d'autres un problème d'approvisionnement... Quoi qu'il en soit, l'écran de l'iPhone 12 Pro n'est pas capable d'aller au-delà de 60 Hz, et l'arrivée des 120 Hz serait donc pour l'année prochaine avec l'iPhone 12s Pro ou l'iPhone 13 Pro — le nom des futurs modèles n'est pas encore connu.L'intégration d'un contrôleur LTPO permettrait d'économiser 5% à 15% d'énergie par rapport à un backplane LTPS classique. Sur l'Apple Watch, cette évolution a permis de mieux gérer le rafraichissement de l'écran, qui est capable de passer de 60 Hz à seulement 1 Hz lorsqu'une image fixe est affichée. C'est cette nouveauté qui a permis à Apple de mettre en place l'écran toujours allumé sur sa montre connectée, et on peut imaginer qu'un concept similaire pourrait être proposé sur l'iPhone, qui pourrait par exemple afficher l'heure en permanence.