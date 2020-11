La conférence Apple ''One More Thing'' en direct

18:32 :

Apple a fermé Apple a fermé l'Apple Store en ligne cet après-midi : certaines des nouveautés annoncées lors de la conférence seront visibles sur le site d'Apple dès ce soir.

18:45 :

Apple a commencé sa diffusion en direct. Pour le moment, on ne voit que le logo d'Apple sur fond coloré avec une musique d'ambiance.

18:55 :

Plus que cinq minutes d'attente...

19:01 :

C'est parti ! La conférence commence par la vidéo d'un lever de soleil multicolore au-dessus d'Apple Park.



19:02 :

Nous sommes dans la cafétéria d'Apple Park avec Tim Cook qui commence par résumer les annonces des deux précédentes conférences.



19:03 :

Il y a « One More Thing » aujourd'hui : il est temps de parler du Mac ! Tim Cook insiste sur la popularité du Mac, dont les ventes ont augmenté de 30% au trimestre dernier.

19:05 :

Apple diffuse une vidéo sur différents usages du Mac et les manières dont il est utilisé pour changer le monde.







19:06 :

On passe à la présentation du premier Mac Apple Silicon. On se retrouve dans une salle secrète d'Apple Park et Tim Cook passe le relai à John Ternus.





19:07 :

La première puce destinée au Mac s'appelle Apple M1 !



19:09 :

Johny Srouji va donner des détails sur cette premier processeur Apple destiné au Mac. Il s'agit d'un SoC, System on a Chip, permettant d'intégrer plusieurs puces au sein d'une seule. On y retrouve notamment le CPU, le GPU, et la mémoire vive.







19:10 :

La puce Apple M1 intègre 4 coeurs pour les performances et 4 coeurs pour les économies d'énergie. Elle est gravée à une finesse de 5 nanomètres comme la puce Apple A14 et elle intègre 16 milliards de transistors.





19:11 :

Cette puce Apple M1 aurait une très faible consommation électrique par rapport à sa performance.







19:13 :

Le processeur graphique, GPU, intègre 8 coeurs, là aussi avec des performances accrues pour une consommation électrique plus faible que le reste de l'industrie. Il s'agirait du processeur graphique intégré le plus rapide du marché.









19:14 :

La puce Apple M1 ajoute de nombreuses autres particularités, dont l'enclave sécurisée, la prise en charge de l'USB 4...







19:15 :

macOS 11.0 Big Sur a été pensé pour les puces Apple Silicon. Craig Federighi repasse certaines de ses nouveautés, qui ont déjà été présentées en juin dernier.



19:15 :

Bonjour, toi.





19:17 :

Craig Federighi donne quelques détails techniques. Il est notamment question d'un démarrage très rapide et plus sécurisé, de chiffrement, de plus grande autonomie, de traitements plus rapides grâce à la mémoire intégrée directement au processeur...









19:18 :

Les applications d'Apple ont bien sûr été adaptées pour fonctionner idéalement sur les Macs Apple Silicon.



19:19 :

Craig Federighi rappelle le principe des applications universelles et de Rosetta 2 pour une transition en douceur, avec des applications initialement adaptées pour Intel qui fonctionneront sur les Macs Apple Silicon. Apple ajoute que dans certaines circonstances, les applications pourront même être plus rapides sans être natives !



19:20 :

Une vidéo nous montre des développeurs ayant pu tester et développer sur Apple Silicon. Ils vantent la réactivité du système.





19:24 :

John Ternus est de retour, cette fois dans la salle de démonstration du Steve Jobs Theater et nous allons découvrir le premier Mac doté de la puce Apple M1 : il s'agit d'un MacBook Air !









19:25 :

Laura Metz est dans l'atrium pour présenter les caractéristiques techniques de ce nouveau MacBook Air.



19:25 :

Il est question de performances du processeur multipliées par 3,5 !



19:26 :

Côté graphismes, il serait jusqu'à 5 fois plus rapide.



19:27 :

Le MacBook Air serait plus rapide que 98% des ordinateurs portables du marché.



19:27 :

En apprentissage automatique, les performances serait multipliées par 9.



19:27 :

Apple promet un SSD deux fois plus rapide.



19:27 :

Le tout sans être équipé d'un ventilateur : il est parfaitement silencieux !



19:28 :

Et l'autonomie est en nette augmentation : jusqu'à 15 heures en navigation web, 18 heures en lecture vidéo...







19:29 :

Un nouveau processeur d'image permet d'améliorer la qualité de FaceTime.



19:29 :

Le prix est inchangé, à partir de 999 dollars.



19:30 :

Il peut embarquer jusqu'à 16 GO de RAM, 2 To de SSD, il est équipé de l'USB 4, du Wi-Fi 6, d'un écran compatible P3...



19:31 :

Mais la puce Apple M1 ne sera pas réservée qu'au MacBook Air : Apple met aussi à jour le Mac mini !



19:31 :

Julie Broms dévoile les caractéristiques de ce nouveau Mac mini.



19:32 :

Il est cette fois question d'un CPU trois fois plus puissant par rapport aux modèles équipés de puces Intel, et les graphismes seraient six fois plus performants.







19:34 :

Le nouveau Mac mini est bien équipé d'un ventilateur. Il prend en charge le Thunderbolt et l'USB 4.





19:35 :

Le prix débute à 699 dollars, soit 100 dollars de moins que la précédente génération. Il peut intégrer jusqu'à 16 Go de RAM et jusqu'à 2 To de SSD.





19:36 :

John Ternus annonce également un MacBook Pro 13,3" embarquant la puce Apple M1 !



19:36 :

Shruti Haldea présente cette nouvelle génération de MacBook Pro, qui ne change pas de design.



19:37 :

Le CPU serait 2,8 fois plus rapide que sur les précédents modèles. Les graphismes seraient 5 fois plus performants. L'apprentissage automatique s'envolerait également avec des performances 11 fois plus élevées.







19:38 :

Le MacBook Pro 13,3" est toujours équipé d'un ventilateur.



19:39 :

Apple promet jusqu'à 17 heures de batterie en navigation web, jusqu'à 20 heures en lecture vidéo !





19:39 :

Le MacBook Pro est équipé de meilleurs micros et il y a également des améliorations dans la qualité d'image de FaceTime.



19:41 :

Le MacBook Pro avec puce Apple M1 commence au même prix de 1 299 dollars. Là aussi, on retrouve le Thunderbolt et USB 4, jusqu'à 16 Go de RAM et 2 To de SSD, le Wi-Fi 6...





19:41 :

Et voilà pour la puce Apple M1 !





19:42 :

Les trois nouveaux ordinateurs pourront être commandés aujourd'hui et ils seront disponibles la semaine prochaine.



19:42 :

macOS 11.0 Big Sur sera disponible jeudi 12 novembre.



19:43 :

Avant de revenir à Tim Cook, une vidéo nous montre des utilisateurs découvrant des Macs équipés de la puce Apple M1.



19:44 :

« C'est un grand jour pour le Mac ! »



19:46 :

Tim Cook dit avoir hâte d'être en 2021 pour pouvoir nous faire découvrir la suite de cette transition qui durera deux ans.





19:47 :

Sympathique clin d'oeil au passé d'Apple : PC Guy, John Hodgman, est là pour un caméo ! « Ma batterie est à plat, je dois y aller... »



19:47 :

C'est terminé pour les annonces de ce soir !



C'est terminé pour les annonces de ce soir !