Apple présente ses premiers Macs avec puce Apple M1 !

Apple avait promis un lancement des premiers Macs dotés de puces ARM conçues en interne avant la fin de cette année. Ce soir, Apple a présenté sa toute première puce Apple Silicon qui permet de multiples avancées par rapport aux processeurs d'Intel. Et Apple en a profité pour intégrer cette puce à trois modèles de Macs : le MacBook Air, le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini.Le Mac ne sera pas équipé des mêmes puces que l'iPhone ou l'iPad : Apple va créer des processeurs spécifiquement prévus pour ses ordinateurs. La puce Apple M1, première d'une longue lignée, est un SoC,, un système sur puce qui intègre de multiples éléments au sein d'un même composant. On y retrouve notamment le CPU, le processeur graphique intégré ainsi que la mémoire centrale. Ce regroupement permet d'accélérer les temps de traitement. Apple promet d'ailleurs une sortie de veille instantanée.Cette puce Apple M1 intègre huit coeurs : quatre dédiés aux hautes performances et quatre dédiés aux économies d'énergie. Tout en maximisant l'autonomie sur les ordinateurs portables (la performance par watt serait triplée), Apple promet une envolée des performances brutes qui seraient jusqu'à 3,5 fois plus élevées qu'avec un Core i7 quadricoeur de MacBook Air.Côté graphismes, le processeur graphique intégré possède 8 coeurs. Là aussi, il est question de nets progrès en performance (il serait jusqu'à 2 fois plus rapide que la concurrence) tout en étant trois fois moins gourmand en énergie à pleine puissance.La puce Apple M1 intègre un Neural Engine de 16 coeurs pour améliorer les traitements en apprentissage automatique pour les applications pouvant en profiter. Il est question de performances multipliées par 15 !Les économies d'énergie réalisées grâce à l'architecture ARM seraient colossales : Apple promet jusqu'à 20 heures d'autonomie sur le MacBook Pro 13,3" ! Ce record est atteint en lecture de vidéos — l'autonomie n'est "que" de 17 heures en navigation web. Pour le MacBook Air, on atteint 18 heures en lecture de vidéos et 15 heures en navigation web.Pour fêter l'arrivée de l'architecture Apple Silicon, Apple a donc mis à jour trois Macs pour leur intégrer cette puce Apple M1 : le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini. Tous les trois conservent le design que l'on connaît, en dehors du Mac mini qui abandonne son coloris gris sidéral pour revenir à une robe argentée. À l'intérieur en revanche, beaucoup de choses évoluent.Pour ce qui est du MacBook Air, désormais dépourvu de ventilateur pour un fonctionnement dans un silence total, on retrouve deux versions de la puce Apple M1 avec une petite subtilité au niveau du processeur graphique, qui peut selon le modèle intégrer 7 ou 8 coeurs. Le MacBook Air intègre 8 Go de mémoire vive par défaut, avec la possibilité de monter à 16 Go en option (+230 €). Les deux modèles standard intègrent 256 Go ou 512 Go de stockage, et il est possible de grimper jusqu'à 2 To (+920 €). Côté connectique, on retrouve deux ports USB 4 compatibles Thunderbolt 3 et la prise en charge du Wi‑Fi 6 802.11ax. L'écran prend en charge l'espace de couleurs DCI-P3.Les prix de ces nouveaux modèles sont en baisse, avec le modèle de 256 Go à 1 129 € (1 199 € précédemment) et le modèle de 512 Go à 1 399 € (1 499 € précédemment). Ils peuvent être précommandes dès aujourd'hui sur l'Apple Store , avec de premières livraisons prévues le mardi 17 novembre.Apple a également intégré la puce Apple M1, avec un processeur graphique intégrant 8 coeurs, au MacBook Pro 13,3" qui conserve lui bien son ventilateur pour un meilleur refroidissement et donc de meilleures performances sur la durée. Là aussi, Apple propose 8 Go de mémoire vive en standard et la possibilité de passer à 16 Go en supplément (+230 €), ainsi que 256 Go ou 512 Go de stockage en standard avec la possibilité de monter jusqu'à 2 To (+920 €). Le MacBook Pro 13,3" est également équipé de deux ports USB 4 compatibles Thunderbolt 3, et il prend bien sûr en charge le Wi-Fi 6 802.11ax. Apple a également amélioré les micros.Comme pour le MacBook Air, les tarifs sont en baisse. Le modèle avec 256 Go est à 1 449 € (1 499 € précédemment) et le modèle avec 512 Go est à 1 679 € (1 749 € précédemment). Les nouveaux MacBook Pro 13,3" avec deux ports peuvent être commandés sur l'Apple Store dès ce soir, pour des livraisons prévues le mardi 17 novembre. Les MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt sont conservés sans changement, en dehors d'une petite baisse de prix sur le modèle haut de gamme qui passe de 2 379 € à 2 359 €.La puce Apple M1 se retrouve enfin sur le Mac mini. Là aussi, il y a 8 Go de mémoire vive par défaut et la possibilité de monter à 16 Go en supplément (+230 €). Le stockage est de 256 Go ou de 512 Go avec la possibilité de grimper à 2 To (+920 €). La prise en charge de l'USB 4 compatible Thunderbolt 3 est bien sûr de la partie, tout comme le Wi-Fi 6 802.11ax. Le Mac mini intègre également un port Ethernet Gigabit, un port HDMI 2.0, deux ports USB-A et la classique prise casque.Les tarifs du Mac mini sont aussi en forte baisse avec un modèle de 256 Go à 799 € (929 € précédemment) et un modèle de 512 Go à 1 029 € (1 279 € précédemment). Les deux nouveaux modèles peuvent être commandés dès aujourd'hui sur l'Apple Store et les premières livraisons auront également lieu le mardi 17 novembre. Notez qu'Apple a conservé à son catalogue un modèle hexacoeur d'Intel avec 512 Go de stockage à 1 259 €.Voilà donc ce qu'Apple avait à présenter pour cette première étape de la transition du Mac vers l'architecture ARM. Apple a rappelé que cette transition durerait deux ans, et qu'une nouvelle série de Macs passerait à son tour aux puces Apple Silicon dès l'année prochaine. On pense notamment à l'iMac, dont la refonte est très attendue, ainsi que le MacBook Pro 13,3" haut de gamme... Les ordinateurs les plus musclés seront les derniers à basculer, sans doute en 2022.