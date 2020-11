Le MacBook Air passe à la puce Apple M1

La puce Apple M1 est le premier processeur pour ordinateur conçu directement par Apple. L'architecture ARM change beaucoup de choses au niveau logiciel, mais tout est transparent pour l'utilisateur. Apple n'a d'ailleurs pas changé d'un iota le design du MacBook Air : même si tout change, tout doit rester absolument familier. Tous les logiciels continueront à fonctionner même si ceux qui ne seront pas mis à jour seront alors émulés : Apple a mis en place tout ce qu'il faut dans macOS 11.0 Big Sur pour une transition en douceur.Pour le MacBook Air, qu'est-ce que cela change concrètement au quotidien ? Selon Apple, la puce Apple M1 serait nettement plus performante que les anciens processeurs Core d'Intel. Apple promet ainsi des performances brutes jusqu'à 3,5 fois plus élevées, un processeur graphique jusqu’à 5 fois plus rapide, et une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 9 fois supérieure avec le Neural Engine. Le tout en faisant de considérables économies d'énergie, permettant au MacBook Air d'atteindre des sommets d'autonomie : jusqu'à 18 heures en lecture vidéo et 15 heures en navigation web ! Également, le nouveau MacBook Air avec puce Apple M1 a perdu son ventilateur et fonctionne donc en total silence.Apple a profité de l'occasion pour améliorer d'autres caractéristiques techniques. L'écran prend désormais en charge l'espace de couleurs DCI-P3 pour des couleurs enrichies. Côté connectique, on passe à l'USB 4 qui est totalement compatible avec le Thunderbolt 3 dont il reprend les principales caractéristiques, et le MacBook Air intègre également le Wi-Fi 6 802.11ax pour de meilleurs débits sans fil. Un nouveau processeur signal d'images (ISP) permet d'améliorer la qualité de l'image de FaceTime, mais la caméra reste en revanche bloquée à 720p.Pour ce qui est des tarifs, la bascule sur l'architecture ARM et l'internalisation de la conception des puces a du bon : le nouveau MacBook Air est en baisse ! Le modèle d'entrée de gamme, qui intègre la puce Apple M1 avec un GPU 7 coeurs, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, est à 1 129 € (contre 1 199 € pour la précédente gamme). Le modèle haut de gamme, qui intègre la puce Apple M1 avec un GPU 8 coeurs, 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, est à 1 399 € (soit 100 € de moins que sur la précédente gamme). Il est possible de choisir 16 Go de RAM en option (+230 €), et de monter jusqu'à 1 To (+460 € ou +230 €) voire 2 To de stockage (+920 € ou +690 € selon le modèle).Il est possible de commander ce nouveau MacBook Air dès aujourd'hui sur l'Apple Store et les premières livraisons auront lieu dès le mardi 17 novembre. Le MacBook Air est également disponible avec une remise de 10% sur l'Apple Store éducation si vous êtes étudiant ou enseignant.