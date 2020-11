Le MacBook Pro entame la transition vers Apple Silicon

Avec sa puce Apple M1, Apple promet monts et merveilles : des performances brutes jusqu’à 2,8 fois plus élevées que la génération précédente, des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides et une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 11 fois supérieure avec le Neural Engine. Contrairement au MacBook Air qui est dépourvu de ventilateur, le MacBook Pro 13,3" est bien équipé d'un système de refroidissement actif. Même si la puce Apple M1 est identique sur les deux gammes (en dehors du MacBook Air d'entrée de gamme qui est équipé d'une partie graphique légèrement moins bonne), elle devrait bénéficier d'un meilleur refroidissement sur le MacBook Pro 13,3" et donc offrir de meilleures performances sur la durée.Tout en promettant une transition logicielle totalement transparente grâce aux différents outils mis en place dans macOS 11.0 Big Sur qui éviteront à l'utilisateur de se soucier d'éventuels pépins de compatibilité (les applications non prévues pour l'architecture Apple Silicon seront émulées), Apple promet donc une nette hausse de puissance tout en économisant de l'énergie. Beaucoup d'énergie : le MacBook Pro 13,3" affiche une autonomie record de 17 heures en navigation web, et même 20 heures en lecture de vidéos !Apple a profité de cette petite révolution pour modifier d'autres aspects techniques du MacBook Pro qui est désormais équipé de deux ports USB 4 (compatibles Thunderbolt 3) et prend en charge le Wi-Fi 6 802.11ax pour de meilleures performances sans fil. Apple a également amélioré les micros avec l'intégration deet un nouveau processeur signal d'images (ISP) permet d'améliorer la qualité de la vidéo de FaceTime — la caméra continue en revanche de plafonner à 720p.Comme pour le MacBook Air, le MacBook Pro 13,3" avec deux ports bénéficie des économies réalisées par la conception en interne de la puce Apple M1 et les prix sont en baisse. La gamme débute désormais à 1 449 € (1 499 € précédemment) pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et le modèle haut de gamme est à 1 679 € (1 749 € précédemment) pour 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est possible d'opter pour 16 Go de RAM à la commande (+230 €) et de grimper jusqu'à 1 To (+460 € ou +230 € selon le modèle) voire 2 To de stockage (+920 € ou +690 € selon le modèle).Seul le MacBook Pro 13,3" avec deux ports a évolué aujourd'hui, et les MacBook Pro 13,3" avec quatre ports et les MacBook Pro 16" sont restés inchangés au catalogue. Ce n'est que le début pour la transition du Mac vers l'architecture ARM et l'abandon des processeurs d'Intel : Apple a de nouveau précisé que la transition durerait deux ans. Celle du MacBook Pro sera-t-elle achevée dès 2021 ? C'est possible, mais ce n'est qu'une hypothèse et il est tout à fait possible qu'Apple patiente jusqu'à 2022 pour le grand modèle, qui est doté d'une carte graphique dédiée. En attendant, une ultime révision avec les processeurs d'Intel devrait être au programme dans les prochains mois, au moins pour les modèles 16".Le MacBook Pro 13,3" équipé de la puce Apple M1 peut être commandé sur l'Apple Store dès aujourd'hui, et les premières livraisons sont attendues pour le mardi 17 novembre. Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% en passant par l'Apple Store éducation