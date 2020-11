Le Mac mini bascule sur la puce Apple M1

Le design du Mac mini ne change pas, en dehors du retour au coloris argent (et non plus gris sidéral). Apple a en revanche totalement changé d'architecture avec l'adoption de la puce Apple M1 , dont les économies d'énergie ne bénéficient pas à un ordinateur de bureau mais qui offre tout de même une puissance en nette hausse à en croire la présentation d'Apple. La firme de Cupertino avance en effet des performances brutes jusqu’à trois fois plus élevées, des performances graphiques jusqu’à six fois plus rapides et une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 15 fois supérieure avec le Neural Engine.Apple a profité de cette bascule pour modifier d'autres aspects techniques de son petit boîtier avec la prise en charge de l'USB 4 (compatible Thunderbolt 3) tout comme le Wi-Fi 6 802.11ax pour de meilleurs débits sans fil. Côté connectique, on retrouve également un port Ethernet Gigabit, un port HDMI 2.0, deux ports USB-A et la classique prise casque. Il n'y a pas d'option pour l'Ethernet 10 Gigabit comme sur les anciens modèles Intel.Côté tarifs, le Mac mini bénéficie d'une forte baisse des prix ! Le modèle de 256 Go est à 799 € (929 € précédemment) et le modèle de 512 Go est à 1 029 € (1 279 € précédemment). Ils intègrent tous les deux la puce Apple M1 et 8 Go de mémoire vive (16 Go en option, +230 €). Il est possible de personnaliser le stockage pour monter à 1 To (+460 € ou +230 € selon le modèle) voire 2 To (+920 € ou +690 € selon le modèle) de SSD.Ces deux nouveaux modèles de Mac mini peuvent être commandés dès aujourd'hui sur l'Apple Store (ou sur l'Apple Store éducation avec une remise de 10% si vous êtes étudiant ou enseignant) et les premières livraisons auront lieu le mardi 17 novembre. Notez qu'Apple a conservé à son catalogue un modèle hexacoeur d'Intel avec 512 Go de stockage à 1 259 €.