Pas de eGPU avec les Macs avec puce Apple M1

Les premiers Macs dotés d'une puce ARM conçue par Apple en interne ne seront pas compatibles avec les eGPU. On peut voir sur les fiches techniques des nouveaux ordinateurs présentés hier soir que le eGPU de BlackMagic a été retiré de la liste des accessoires compatibles, et Apple a confirmé à TechCrunch que ces premiers Macs de nouvelle génération ne prendraient pas en charge les cartes graphiques externes. Apple n'a pas précisé pourquoi, et surtout si cette limitation concerne uniquement la puce Apple M1 et pourra éventuellement sauter avec de futurs modèles de puces.Apple a longuement loué les prouesses du processeur graphique intégré de la puce Apple M1 hier soir, mais les progrès réalisés seront bien sûr insuffisants pour rivaliser avec les GPU dédiés que l'on peut retrouver sur certains eGPU. C'est donc un retour en arrière pour le MacBook Air, le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini.Dans un document technique paru en juillet dernier, Apple nous avait donné un indice sur l'avenir des cartes graphiques de marques tierces avec l'arrivée des puces Apple Silicon en sous-entendant que seuls les GPU conçus par Apple pourraient être compatibles avec les Macs ARM. Si Apple se passe des cartes graphiques dédiées de marques tierces, on l'imagine difficilement arriver au même niveau de performance avec un processeur intégré. Et justement, des rumeurs évoquent la mise au point d'une carte graphique dédiée maison pour 2021. De là à espérer qu'Apple finisse par produire son propre eGPU, il n'y a bien sûr qu'un pas que nous ne franchirons pas.