Trois nouveaux coloris pour les bracelets d'Apple Watch

Dans la foulée des annonces d'hier soir , Apple a profité de la mise à jour de sa boutique en ligne pour ajouter de nouvelles références de bracelets pour l'Apple Watch. Il y a trois nouveaux coloris pour le bracelet Sport ( bleu nordique prune et kumquat ) et le bracelet boucle unique ( bleu nordique prune et kumquat ) qui est décliné en neuf tailles pour correspondre à tous les poignets.Apple renouvelle régulièrement les coloris des bracelets de l'Apple Watch, avec de nouvelles sorties plusieurs fois par an indépendamment de la commercialisation de nouveaux modèles de montres. L'Apple Watch Series 6 vient tout juste d'être présentée et l'Apple Watch Series 7 n'est pas attendue avant l'automne 2021. Si vous choisissez un bracelet boucle unique pour votre Apple Watch, faites bien attention à la taille : Apple a publié un guide pour vous aider à déterminer le modèle idéal pour votre poignet et en cas de doute, il est conseillé d'opter pour le plus petit.