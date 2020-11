Fêtes : Apple étend la période de retours de produits au 8 janvier

Si vous souhaitez faire vos cadeaux à l'avance ou prendre votre temps pour tester un produit, voici une bonne nouvelle pour vous : Apple vient d'adapter sa politique de retours pour les fêtes de fin d'année et vous avez désormais jusqu'au 8 janvier 2021 pour retourner un article acheté sur l'Apple Store en ligne qui a été reçu entre le 10 novembre 2020 et le 25 décembre 2020. Les achats effectués après le 25 décembre 2020 seront à nouveau soumis à la politique de retour standard, qui est de 14 jours après la réception de la commande.Nous vivons actuellement une période très particulière durant laquelle les Apple Store physiques sont fermés et certains produits sont pris d'assaut alors que les capacités de production d'Apple en Chine ne sont pas forcément optimales. Si vous comptez acheter un produit d'Apple pour Noël, nous vous conseillons de vérifier les délais et de vous y prendre à l'avance : il y a parfois plusieurs semaines d'attente selon les références, par exemple sur certains modèles d'iPad, d'iPhone ou sur le HomePod mini. Si les délais de l'Apple Store sont trop importants ou si vous souhaitez faire des économies, vous pouvez faire un tour chez les revendeurs dont le stock est différent et qui proposent parfois des petits rabais ; vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre comparateur de prix