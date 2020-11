Tous les Macs Apple Silicon gèrent l'écran Pro Display XDR 6K

Les nouveaux Macs équipés de la puce Apple M1 prennent tous en charge l'écran Pro Display XDR 6K d'Apple. Ce n'était pas le cas pour l'ancien Mac mini ainsi que le MacBook Pro avec deux ports Thunderbolt. Désormais, tous les ordinateurs équipés d'une puce Apple Silicon pourront donc prendre en charge cet écran d'une définition de 6 016 x 3 384 pixels, même les modèles les plus modestes.Cette prise en charge est bien sûr une bonne nouvelle, mais elle illustre tout de même un décalage notable entre la variété de Macs proposés par Apple et son unique écran au tarif absolument prohibitif pour le commun des mortels. Pousser à la montée en gamme est une chose, mais le prix de 5 499 € de l'écran Pro Display XDR, sans oublier son pied à 1 099 € , réservent ce modèle à un marché de niche presque exclusivement composé de professionnels de l'image. Il serait grand temps qu'Apple commercialise un modèle d'écran plus raisonnable pour le grand public...