La puce Apple M1 et le chip binning

Apple a hier soir présenté son premier processeur ARM destiné au Mac, la puce Apple M1 qui promet une nette augmentation de la puissance tout en offrant de substantielles économies d'énergie. Cette nouvelle puce est intégrée dans le MacBook Air le MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme et le Mac mini . Si vous vous êtes intéressé au MacBook Air, vous aurez peut-être remarqué une petite particularité sur le modèle d'entrée de gamme : son GPU est équipé de sept coeurs, alors que toutes les autres références intègrent un GPU de huit coeurs.Apple a-t-elle créé une référence de processeur différente spécialement pour ce modèle ? Pas réellement : Apple a utilisé une technique bien connue dans le monde des semi-conducteurs : le. Dans la conception d'un processeur, le rendement de la production n'est jamais parfait et un certain nombre d'unités peut ne pas passer les tests de qualité répondant au cahier des charges initial, sans pour autant être défectueux. Dans ce cas, il est possible de désactiver certains composants, ou par exemple les faire fonctionner moins vite, et ainsi obtenir une référence moins ambitieuse mais tout de même parfaitement viable. Intel et les autres grands noms de l'industrie utilisent régulièrement cette astuce pour étoffer leur gamme tout en optimisant leur rendement.On a déjà vu Apple utiliser cette technique dans un contexte très similaire avec la puce Apple A12Z de l'iPad Pro de 2020, qui est identique à la puce Apple A12X des précédents modèles mais qui propose huit coeurs graphiques au lieu de sept. Une vérification au microscope a montré que la puce Apple A12X était bien équipée d'un GPU octocoeur, mais qu'un des coeurs était désactivé. Les puces sont donc bien identiques, mais la puce Apple A12Z résulte d'un processus de fabrication mieux maîtrisé.Pour la puce Apple M1, il semble donc qu'Apple rencontre les mêmes difficultés de fabrication au niveau du GPU et le MacBook Air d'entrée de gamme devrait donc lui permettre d'éviter la mise au rebut d'une partie de sa production. Il reste à déterminer quel impact cela aura sur les performances graphiques de cette machine et il faudra attendre les premiers tests pour le savoir. En l'absence de ventilateur pour dissiper la chaleur, la puce Apple M1 du MacBook Air devrait quoi qu'il en soit moins pouvoir s'exprimer dans la durée que sur le MacBook Pro 13,3" et son système de ventilation actif.