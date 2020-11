De nouvelles touches de fonction pour le MacBook Air

Apple a profité de l'arrivée d'une nouvelle génération de MacBook Air et de MacBook Pro 13,3" , avec l'intégration de la puce Apple M1 , pour légèrement modifier le clavier de ses ordinateurs portables. Pas de panique : la technologie est inchangée et c'est toujours un Magic Keyboard avec des touches à mécanisme à ciseaux — fiables — qui est utilisé. Quatre touches changent en revanche de destination sur le MacBook Air, une seule sur le MacBook Pro 13,3" dont les touches de fonction sont remplacées par la Touch Bar.

Clavier du MacBook Air avec puce Apple M1

Clavier du MacBook Air avec puce Intel

Sur le MacBook Air, la touche de fonction F4 sert désormais à lancer la recherche de Spotlight. Sur les anciens modèles, elle permettait de lancer la liste d'applications du Launchpad. La touche de fonction F5 active désormais la dictée vocale et la touche de fonction F6 le mode Ne pas déranger, au lieu des deux contrôles de l'intensité du rétroéclairage du clavier qui se réglera dorénavant sur le centre de contrôle de macOS Big Sur . Sur le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3", on constate un quatrième changement avec l'apparition de l'icône d'un globe sur la touche fn, permettant d'accéder aux emojis. Le reste de ce clavier reste inchangé.