Les frais de réparation du HomePod mini

À quelques jours de la commercialisation du HomePod mini — les premières livraisons sont prévues le lundi 16 novembre — Apple a ajouté à son site web les tarifs pour la réparation de sa nouvelle petite enceinte connectée. Si votre HomePod a besoin d'une réparation non prise en charge par la garantie, les "frais de service" seront facturés 91 €, soit seulement 8 € de moins que l'achat d'un modèle neuf. Le HomePod tout comme le HomePod mini ne peuvent en réalité pas être réparés ; en cas de casse ou de dommage, Apple procède alors à un remplacement.Si vous disposez de la police d'assurance AppleCare+, qui coûte 15 € (à souscrire dans les 60 jours suivant l’achat du HomePod) et permet de couvrir deux incidents relevant de dommages accidentels par période de 12 mois pendant deux ans, la franchise passe alors à 15 €, soit un total de 30 € pour un incident, 45 € pour deux, etc. Pour un produit aussi peu onéreux et destiné à rester à un emplacement fixe, cette option n'intéressera que les plus grands maladroits ou les personnes ayant prévu de placer le HomePod mini dans un endroit risqué (rappelons au passage que le HomePod tout comme le HomePod mini ne sont pas étanches).