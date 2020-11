La puce Apple M1 plus puissante que le MacBook Pro 16'' ?

Deux jours après la présentation de la puce Apple M1 , de premiers tests GeekBench du MacBook Air de fin 2020 viennent d'apparaître et ils sont ébouriffants. Sur les quatre mesures dont nous disposons pour le moment, cette machine obtient des scores moyens de 1 689 en monocoeur et de 7 084 en multicoeur. C'est tout simplement exceptionnel !En monocoeur, c'est mieux que n'importe quel autre Mac : le précédent record était attribué à l'iMac 27" de 2020 équipé d'un Core i9 décacoeur, atteignant un score de 1 251. En multicoeur, cela place le MacBook Air juste au-dessus du MacBook Pro 16" le plus puissant, avec un Core i9 octocoeur, qui atteint un score de 6 869, et on n'est pas si loin du premier Mac Pro de 2019 qui pointe à un score de 7 993. Vous pouvez comparer tous les scores des différents Macs sur cette page . À titre de comparaison, la puce Apple A14 de l'iPhone 12 Pro atteint des scores de 1 584 en monocoeur et de 3 900 en multicoeur.On peut également retrouver un benchmark du MacBook Pro 13,3" et du Mac mini avec des scores assez similaires. Les tests nous apprennent que la puce Apple M1 est cadencée à 3,2 GHz sur le MacBook Air et le MacBook Pro, le test du Mac mini affichant étrangement une fréquence de 3,04 GHz restant à confirmer.Il reste bien sûr à voir ce que tout cela va donner dans la vraie vie. On sait déjà que le MacBook Air, dépourvu de ventilateur, ne pourra pas soutenir une telle puissance dans la durée : la puce Apple M1 chauffera et devra être bridée pour maintenir une température acceptable. Le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini, qui sont bien équipés d'un ventilateur, ne seront pas concernés par ce problème et pourraient donc distancer des configurations Intel bien plus onéreuses. Rendez-vous la semaine prochaine...