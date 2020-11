L'app Apple TV disponible sur le PlayStation Store

Deux jours après le lancement sur Xbox , c'est désormais au tour de la PlayStation de Sony de recevoir l'application Apple TV à l'occasion de la sortie de la PlayStation 5 dans certains pays (en France, la nouvelle console sortira le 19 novembre). L'app vient de faire son apparition sur le PlayStation Store et peut être téléchargée sur la PlayStation 4. Elle permet d'accéder aux productions du service de streaming Apple TV+, aux chaînes ainsi qu'à l'achat et la location de séries TV et de films.

Copie d'écran par @sigjudge

En l'espace de deux jours, Apple a considérablement accru le parc d'appareils capables d'accéder à Apple TV+. Apple fait ainsi une croix sur quelques ventes du boîtier Apple TV, mais le développement de son service de streaming est plus stratégique à long terme. Notez qu'Apple travaille également avec les fabricants de téléviseurs connectés et l'application Apple TV est aussi déjà présente sur certaines télés de Samsung, Sony et LG, sans oublier les boîtiers de Roku et Amazon Fire TV.