Pas de nouvel iPhone SE dans l'immédiat

L'iPhone SE de 2020, dévoilé en avril dernier , recevra-t-il une mise à jour au printemps prochain ? Non, clame l'analyste Ming-Chi Kuo (via AppleInsider ) : si les modèles d'iPhone haut de gamme reçoivent une mise à jour annuelle, ce n'est pas le cas pour les modèles hors-série. L'iPhone SE premier du nom, sorti en mars 2016, a été retiré de la vente en septembre 2018 avant de renaître avec un autre format un an et demi plus tard. La puce Apple A13 de l'iPhone SE de 2020 est encore parfaitement d'actualité et il n'y a pas le feu au lac. Il a longtemps été question de la sortie d'un iPhone SE Plus, avec le châssis de l'iPhone 8 Plus et une diagonale de 5,5", mais Ming-Chi Kuo affirme que le projet aurait été remis aux calendes grecques et qu'il ne faudrait quoi qu'il en soit s'attendre à rien avant la fin d'année 2021... au plus tôt.Avec l'arrivée de la gamme d'iPhone 12 cet automne, Apple a baissé le tarif de ses anciens modèles d'iPhone. L'iPhone XR est désormais vendu 589 €, soit 100 € de plus que l'iPhone SE. Avec une différence tarifaire aussi ténue, on imagine mal Apple venir intercaler un hypothétique iPhone SE Plus dont l'écran de 5,5" serait plus petit que celui de l'iPhone XR (6,1"), le tout dans un châssis plus volumineux...En revanche, l'iPhone XR et sa puce Apple A12 sera amené à disparaître l'année prochaine et le design de l'iPhone SE commence à franchement vieillir. Ming-Chi Kuo a déjà prévenu qu'Apple pourrait créer un nouveau modèle d'entrée de gamme à grand écran, sans Face ID et avec Touch ID intégré au bouton d'allumage, comme sur l'iPad Air 4, pour limiter les coûts. Cela semble plutôt crédible, mais il faudra patienter de longs mois avant d'en savoir plus.